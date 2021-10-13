Даже Барби не так совершенна: Пынзарь поразила кукольной фигурой в сексуальном мини-бикини

Дарья Пынзарь в свои 35 лет выглядит словно куколка, поклонники ее часто сравнивают с Барби, фигура которой считается многими совершенной. Однако в последнее время звезда смогла стать еще идеальнее и вполне могла бы оспорить статус знаменитой игрушки.

Дарья Пынзарь похудела, но при этом сохранила аппетитность бедер и груди, которую она, к слову, увеличила. Этого ведущая не скрывает от публики.

В личном блоге мама двоих детей обнародовала фотографию, сделанную на море в Турции, где она предстает в сексуальном мини-бикини алого цвета. Знаменитая блондинка буквально заворожила публику этим зрелищем. Трудно поверить, что природа могла создать столь совершенное тело.

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