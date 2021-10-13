Советовала Хромченко: Валерия подчеркнула фигуру джинсовым комбинезоном с инкрустацией страз

Эти наряды не нуждаются в дополнительной комплектации.

Комбинезоны по-прежнему очень актуальны, об этом рассказывала Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор».

Они не очень практичны, поскольку не разделимы на рубахи и брюки, но имеют свое преимущество — стройнят, скрывают под собой ненужные рельефы и визуально вытягивают силуэт. А если выбрать правильную модель, то эффект визуального похудения можно усилить еще больше.

Полным дамам Хромченко советовала брать широкие модели с юбками-брюками, которые могут спрятать пару лишних размеров.

Певица Валерия имеет стройную фигуру, однако и она не смогла себе отказать воспользоваться преимуществами комбинезонов. Звезда выбрала для себя джинсовый наряд с инкрустацией страз по воротнику и рукавам.

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