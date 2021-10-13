«У нас замечательный экскурсовод Роман»: «Уральские пельмени» на автобусе отправились на гастроли

Шоумены из «Уральских пельменей» отправились на гастроли по городам Сибири. Записью поделился в Instagram юморист Сергей Исаев.

«По дороге в Тюмень. У нас есть замечательный экскурсовод Роман. Какие мы будем проезжать места?» — спросил Исаев.

«Здесь уникальные места. Вот сейчас по правую руку находится город Талица. Он носит статус города с 1942 года. Правда, особых достопримечательностей здесь нет», — заметил Роман Постовалов.

«Как вы понимаете, концерт будет веселым, друзья. Ждем вас, Тюмень!» — сказал Сергей Исаев.

Напомним, что «Уральские пельмени» выступят в таких городах, как Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск и Новокузнецк. Тур продлится до 21 октября.

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