«А он — мой»: Катя Ковальчук отправила тайное послание Кристине Асмус

А может быть, просто похвалила хот-дог Харламова.

Шоумен Гарик Харламов и молодая актриса Екатерина Ковальчук перестали скрывать свой роман от поклонников. Теперь не только папарацци замечают звездную пару вместе, но и сами влюбленные выкладывают совместный контент в социальные сети.

12 октября 28-летняя артистка выложила в «сториз», как угощается хот-догом в закусочной, недавно открытой 40-летним Харламовым.

«Очень вкусно. Очень вкусно, друзья. Приходите», — зазывает Катя поклонников в заведение Гарика. «Очень приятно слышать. Приятного аппетита», — комментирует сидящий напротив шоумен. «А он — мой, — невзначай обронила в конце видео девушка и тут же исправилась. — Я про хот-дог».

Оговорилась или окончательно заявила свои права на 40-летнего шоумена, который в прошлом году развелся со второй женой Кристиной Асмус?

Напомним, Харламов и Ковальчук снялись вместе в комедийном сериале «Гусар» 2020 года. А затем практически сразу поползли слухи об их романе. Теперь уже точно ясно, что это не сплетни — у звездной парочки все цветет и пахнет.

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