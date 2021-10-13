Королева, как и Кудрявцева, выбрала для появления на ТВ наряд цвета птицы счастья

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что оттенок синего — цвет птицы счастья очень универсален. Он идет дамам всех возрастов, кроме того, никогда не выходит из моды.

Тренд поддержала Лера Кудрявцева, которая пришла в куртке-жакете этого тона на съемки программы НТВ «Суперстар! Возвращение». Не смогла отказать себе в яркой вещи и Наташа Королева. Певица появилась в костюме цвета птицы счастья на «Муз-ТВ».

Шоу с Наташей Королевой и Николаем Басковым «Удачный чарт» будут показывать по ТВ 15 октября в 10:00. Повтор в этот же день — в 16:20. Отметим, что герой программы был выбран не случайно, в этот день певцу исполнится 45 лет.

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