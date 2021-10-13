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Во дает! Анна Заворотнюк в банном халатике экстремально задрала ногу на балконе, обнажив бедро

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что улетела спонтанно с подружками отдыхать в Турции.

Во дает! Анна Заворотнюк в банном халатике экстремально задрала ногу на балконе, обнажив бедро
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Турция порой странным образом влияет на россиян, вот и Анна Заворотнюк, попав в Стамбул, из знакомой скромницы неожиданно превратилась в секси-кошечку.

В личном блоге дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала неожиданно эротичное фото, на котором запечатлелась на балконе отеля. Звезда примерила банный халатик, полотенце в виде чалмы и туфли на высокой шпильке.

Брюнетка сексуально позировала фотографу, высоко подняв ногу и продемонстрировав публике свое бедро.

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Какая вы шикарная», «А мне говорили, что ангелов не существует», «Секси-девочка», «Ну вы даете!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Анна Заворотнюк рассказала, что сорвалась в Турцию совершенно спонтанно. Ее неожиданно позвали в отпуск подруги, а она взяла и не отказалась.

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