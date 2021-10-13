«Была недосказанность, недолайканность, недолюбленность»: Варнава – о закрытии Comedy Woman

Актриса Екатерина Варнава в шоу «Скажи Гордеевой» заявила, что очень тяжело переживала закрытие популярного проекта Comedy Woman.
Как отметила Екатерина Варнава, последние съемки были очень сложными. Они с девушками заболели и простыли. При этом Варнава и другие звезды шоу понимали, что скоро состоится серьезный разговор с продюсерами. Они думали, что проект просто на время уйдет на перерыв. Однако им сказали, что Comedy Woman прекращает свое существование навсегда.
«Была недосказанность, недолайканность, недолюбленность. Столько обиды и боли появилось. Это же такое родное…»
Напомним, что Екатерина Варнава на протяжении двенадцати лет была одной из главных звезд Comedy Woman. Проект прекратил свой существование в прошлом году.
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