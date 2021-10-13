«В деревне у подруги!»: Гоген Солнцев представил свою новую зазнобу

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram поделился снимком со своей новой зазнобой. Надо отметить, что пассия звезды выглядит еще старше, чем его бывшая 66-летняя жена Екатерина Терешкович.

«Нет ничего лучше, чем прекрасное и солнечное утро в деревне у подруги! Помогаю строить баньку. Скоро поедем на вечеринку в местный сельский клуб с размахом отмечать развод и начало новой холостяцкой жизни! Всем отличного дня и прекрасного настроения!» Гоген Солнцев

«Какая у вас новая невеста», «Одни бабки вокруг Гогена крутятся», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович приняли решение развестись. Причем после развода пенсионерка заявила, что постарается упечь бывшего мужа в тюрьму.

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