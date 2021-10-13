И на праздник, и на работу: Проскурякова вслед за Боярской остановила свой выбор на красном жакете

Этот элемент гардероба пригодится в тот момент, когда захочется стать чуточку заметнее.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о чарующем воздействии красного цвета на людей. По мнению стилиста, этот тон всегда привлекает внимание, чем дамы могут с успехом пользоваться.

больше по теме Пугачева с белой шапочкой волос и в модных сапогах с закругленным мысом появилась в свете с мужем Алла Пугачева отметилась на празднике дочери Игоря Николаева Вероники.

Поэтому, если хочется, чтобы в вашу сторону оглядывались, лучше красного наряда трудно найти вариант. Красный жакет — это отдельная история, он сочетает в себе и яркость оттенка, и строгость форм, поэтому является практически универсальным элементом женского гардероба. Он уместен и на работе, и на празднике.

День рождения Вероники Николаевой. Скриншот Instagram Юлии Проскуряковой/ instagram.com/uliaveronika/Преимущества красных жакетов уже успели оценить такие звезды, как Валерия, Лиза Боярская, а теперь и Юлия Проскурякова. Жена Игоря Николаева появилась в нем в комплекте с брюками на дне рождения дочки Вероники. На празднике, к слову, отметилась сама Алла Пугачева с мужем и детьми.

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