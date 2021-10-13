Пугачева с белой шапочкой волос и в модных сапогах с закругленным мысом появилась в свете с мужем

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками кадрами празднования дня рождения дочки Вероники, которой исполнилось 6 лет.

Девочка, к слову, мечтает пойти по стопам родителей и стать артисткой. И уже пытается писать стихи и музыку, а также петь. Малышка уже несколько раз появлялась на различных шоу, выступая вместе с мамой и папой.

На обнародованных в личном блоге Юлии Проскуряковой фото запечатлены гости вечеринки, в числе которых оказалась Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Примадонна пришла на тусовку в динамичном тотальном образе в черных тонах, а ее белые волосы, уложенные в виде шапочки, ярко выделялись на фоне темных одеяний.

Судя по сапогам звезды, она внимательно следит за трендами, ведь именно такие модели — с небольшим каблучком, округлым мысом и средней длины — Эвелина Хромченко называла в числе главных обувных трендов.

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