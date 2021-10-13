«Мы решили оставить его и уйти»: Алиса Казьмина с детьми съехала из дома своей бывшей свекрови

Как отметила журналистка, ей предлагали отсрочку, но они решили уйти.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram заявила, что съехала с детьми из дома своей свекрови — мамы спортсмена Татьяны Ивановны.

«По состоянию здоровья мне дали отсрочку остаться там. Но мы решили оставить его и уйти. В этом доме не было ни ссор, ничего плохого, он был построен пока смерть не разлучит вас». Алиса Казьмина

Как отметила Казьмина, ни свекрови было решать, жить ей в этом доме или нет. По словам журналистки, она еще недавно думала, что сможет победить свою болезнь. Сейчас у нее наблюдается ремиссия. Однако, как она заметила, ее благополучие мнимое. При этом Казьмина заметила, что она с детьми сняла новый дом и даже подарила наследникам собаку.

Напомним, что Андрей Аршавин и Алиса Казьмина сыграли свадьбу в 2016 году. В этом союзе на свет появилась их общая дочь Есения. Через три года пара рассталась.

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