«Она же его не гнала»: Панин высказался о домогательствах Табакова к Прокловой

Как отметил актер, он не понимает, зачем актриса спустя столько лет вспомнила дела давно минувших дней.

Актер Алексей Панин в беседе с Дмитрием Гордоном высказался о домогательствах режиссера Олега Табакова к актрисе Елене Прокловой.

«Я услышал это отдаленно в соцсетях. Она же его не гнала. О том, что Табаков за ней ухаживал – я слышал. А вот что они жили вместе — я даже не слышал. Ну раз Проклова была не против, то прикольно. Лолита набоковская. Она талантливая актриса. Зачем она начала рассказывать про Олега Павловича – непонятно». Алексей Панин

Напомним, что на программе «Секрет на миллион» Елена Проклова заявила, о домогательствах известного режиссера в пятнадцатилетнем возрасте. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

Отметим, что история Елены Прокловой получила широкий общественный резонанс. У актрисы нашлись как защитники, так и противники.

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