«Слонячьи ноги не бывают без целлюлита»: Седокову в секси-трусах подняли на смех из-за «лоснящихся» бедер

Анна Седокова, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, привыкла к хейту со стороны поклонников. На этот раз экс-солистке группы «ВИА Гра» досталось за интимно-сексапильный снимок на гольфкаре.

За руль авто на пляже певица села в соблазнительном купальнике, обтянув свои «сдобные булочки» трещащими по швам трусиками.

Так, армия поклонников звездной красотки разделилась на два фронта: первые восхищались роскошной фигурой поп-дивы, вторые заподозрили, что Анна умело скорректировала пышные формы, использовав фотошоп.

Многие фанаты посчитали, что у певицы обязательно должны быть целлюлит и растяжки на бедрах, учитывая, что Седокова обладает весьма и весьма пышными прелестями.

«Тоже хочется скинуть с себя всю одежду, надеть купальник, но купаться сейчас можно только в осенних листьях», «Своим видом ты даришь людям счастье», «Что за сочная девочка??», «Анюта, ты супер!! Очаровательная и сексуальная», «Опять голая», «Вы такая вкусная на этом фото», «А в чем прикол лайкать престарелую, практически неизвестную леди?», «Наела булки на наших макарошках», «Анюта, как держишь фигуру в таком виде? Поделись секретами, какие косметические процедуры?», «Блин, ну ляхи, целлюлит зафотошопила, такие слонячьи ноги не бывают без целлюлита», «Похудела?? Не верим», «Опять эти окорочка сытные постит всюду», «Ножки — бомба», «Бедра лоснятся на солнышке! Обмазалась какой-то слизью?» — пишут фолловеры.

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