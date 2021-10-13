Раздвинув ноги, Дарья Пынзарь в челлендже с переодеванием едва не засветила зону бикини

Ведущая «Дома-2» решила привлечь внимание к своим нарядам, а получилось к частям тела.

В Instagram по-прежнему актуальны различные челленджи с переодеваниями, и в одном из них решила принять участие ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь. Она сняла видеоролик, который разместила в своем микроблоге.

На видео красотка сначала сидит в трикотажном костюме, который после взмаха ногой превращается в элегантный деловой образ, состоящий из зеленой атласной рубашки и мини-юбки болотного цвета.

Правда, когда Пынзарь раздвинула ноги, перекидывая одну на другую, она едва не засветила зону бикини. На этот случай девушка положила руку перед собой, создавая препятствие любопытным взглядам.

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