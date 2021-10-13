«Ему прямо на митингах выступать»: Алексей Панин негативно высказался о Никите Михалкове

Как отметил актер, российский режиссер умудряется в своей программе «Бесогон» проехаться по всем и красиво вырулить.

Актер Алексей Панин в шоу Дмитрия Гордона нелестно высказался о режиссере Никите Михалкове.

«Я недавно смотрел «Бесогон». Это вообще дно. Я всегда говорил, что Михалков – великий режиссер. Он умеет обаять всех. Но я посмотрел «Бесогон» и мне сразу вспомнились слова Шарикова из «Собачьего сердца» про разруху. Ему прямо на митингах бы выступать». Алексей Панин

Как отметил Алексей Панин, Никита Михалков умудрился в одной программе нелестно высказаться о разных людях, но потом «вырулить».

«Потом он вырулил так, что это было не так. Потом куда-то смог перейти. Я понимаю, что люди, которые смотрят это – они ему верят», — заявил Алексей Панин.

Напомним, что Никита Михалков в программе «Бесогон» поднимает важные политические и социальные темы. При этом у его программы есть как противники, так и защитники.

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