Отец наследника – искусствовед: от кого в 1988 году Нина Усатова родила единственного сына

Звезда никогда не была расписана с отцом своего ребенка.

Актриса Нина Усатова – крайне закрытый человек. Особенно, если дело идет о его личной жизни. До сих пор многие не знают, от кого она родила своего единственного сына в 1988 году.

Известно, что отцом наследника Нины Усатовой является искусствовед. С отцом своего ребенка они никогда не были расписаны. Позже стало известно, что отец и сын долго не общались. Сейчас, как говорила Нина Усатова, они наладили контакт.

Заметим, что в 2019 году народная артистка женила своего единственного сына. Свадьбу отметили на крыше роскошного отеля с видом на Неву в Санкт-Петербурге. На торжество пригласили только близких друзей и родню.

Напомним, что сейчас Нина Усатова замужем за актером и лингвистом Юрием Гурьевым. У них гостевой брак, сообщает «Комсомольская правда».

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