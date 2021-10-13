Когда есть что показать: Клава Кока в дерзком мини явила миру бесконечные стройные ноги в колготках-сетке

Певица выбирает яркие наряды, которые давно стали ее визитной карточкой.

Поп-исполнительница Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — не только талантливая певица, но и настоящая икона стиля для своих фанатов. Девушка любит выделяться из толпы при помощи ярких и экстравагантных нарядов, на которые осмелится не каждая звезда.

Будучи в Париже, звезда примерила образ современной француженки-модницы. Девушка выгуляла наряд, состоящий из рубашки в модную лоскутную технику, дерзкую мини-юбку из винила и красные лодочки.

Все внимание на снимках оказалось сосредоточено на бесконечных стройных ножках красотки. Их красотку подчеркнули колготки-сетка, которые добавили соблазнительности образу.

Завершающим штрихом наряда стал берет, в точности такой, что носят парижанки.

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