Эффектно: красавица-жена Стаса Михайлова подчеркнула фигуру черным мини с декольте на пуговках

Жена музыканта Стаса Михайлова Инна часто делится с подписчиками в микроблоге фото и видео из повседневности. Например, недавно она обновила маникюр и сочла нужным похвастаться изящными пальчиками перед фолловерами.

А накануне она устроила посиделки с подругами. Для приятного времяпрепровождения блондинка нарядилась в мини-платье с накладными рукавами, принтованными геометрическим узором. Эффектности образу добавляли длина выше колена, а также декольте на пуговичках, которые красотка решила кокетливо расстегнуть.

Напомним, что брак с артистом стал для Инны Михайловой вторым. Первым мужем был футболист Андрей Канчельскис, от которого женщина воспитала двоих детей.

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