Располневшая Ирина Пинчук из «Дома-2» скрыла лишние объемы просторным топом и широкими брюками

Девушка отдыхает с семьей в Дубае и старается не оставаться в одном купальнике, чтобы не портить себе настроение.

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» и «Остров героев» Ирина Пинчук вместе с мужем, сыном и мамой улетела в Дубай. Девушка впервые на этом курорте, и пока ей все нравится. Кроме собственной фигуры.

После родов прошло уже три месяца, но лишние объемы так и не ушли. Красотка набрала более 30 кг и сильно комплексует по этому поводу. И в поездку надрала балахонистые вещи, чтобы не портить себе настроение.

Накануне на прогулку она нарядилась в топ с воланами и брюки с широкими штанинами. Костюм скрыл лишние объемы располневшей девушки, и она осталась в восторге. «Это прям идеальные костюмы», — осталась в восторге девушка.

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