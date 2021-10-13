Невинный мильфлер и откровенное декольте: Самбурская засветила перед Дибровым родинку на интимном месте

Актриса театра и кино пришла на шоу в красивом платье.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская стала участницей шоу «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Об этом красотка рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Перекочевали в интеллектуальное шоу», — сняла себя в студии девушка.

Звезда экрана стала героиней проекта на пару с Марией Миногаровой. Для съемок Самбурская нарядилась в красивое платье с модным принтом «мильфлер» и удлиненным отложным воротничком, который так же в тренде.

Благодаря откровенному декольте наряда все вокруг, включая Дмитрия Диброва, узнали, что у брюнетки родинка между грудей, в так называемой «ложбинке греха»,

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