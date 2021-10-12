«Как можно быть такой совершенной»: Ходченкова доказала, что она прекрасна даже в грубой мужской косухе оверсайз

Актриса Светлана Ходченкова умело замаскировалась, но все равно не сумела спрятать свою откровенную женственность.

Звезда театра и кино, 39-летняя Светлана Ходченкова обожает удивлять своих подписчиков нестандартными снимками.

В ее микроблоге кадров, на которых она предстает обнаженной или в бикини, примерно такое же количество, как и тех, где она стильно и со вкусом одета.

Все наряды подчеркивают совершенные формы Светланы Ходченковой и ее субтильность.

Но на этот раз актриса отлично замаскировала свою красоту. Светлана Ходченкова сочетала струящееся платье с грубой кожаной косухой оверсайз.

И дополнила образ темными очками и черной бейсболкой. И тем не менее, окончательно спрятаться ей не удалось. Даже в этом образе Светлана Ходченкова выглядит ярко и женственно, на что и обратили внимание ее поклонники.

«На улице встретил и не узнал бы тебя», «Вы идеальны», «Как можно быть такой совершенной», «Великолепная, недосягаемая звезда», — высказались в Сети.

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