Актуален всегда: Кудрявцева пришла на «Мосфильм» в косухе цвета птицы счастья

Лера Кудрявцева вошла в состав жюри нового сезона проекта «Суперстар! Возвращение» канала НТВ. Вместе с ней судить музыкантов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и 00-е годы, будут Сергей Соседов, Маша Распутина, Стас Пьеха.

Ведущая поделилась с подписчиками кадрами с записи шоу, на которое она пришла в оригинальной косухе по силуэту со стежкой. При этом куртка-жакет имела заметный жизнерадостный цвет птицы счастья.

Его ранее посоветовала женщинам всех возрастов Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая заявила, что одежда в этом тоне станет хорошей инвестицией, поскольку этот цвет никогда не выходит из моды и идет дамам всех возрастов.

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