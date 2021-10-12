Идеальная: Ходченкова рискнула выставить свой обнаженный силуэт с чарующими изгибами напоказ

Светлана Ходченкова прочно держит за собой имидж секс-символа российского кино. Причем звезда чаще появляется в эротичных образах в социальных сетях, чем в фильмах.

А кто фотографирует звезду в этот момент, остается загадкой. Многие почитатели знаменитости при этом замечают, что снимки артистки всегда полны красоты и художественного смысла.

На этот раз Светлана Ходченкова запечатлела свой обнаженный силуэт напротив окна, выложив кадр в личный блог, и произведя фурор среди фолловеров.

«Огонь!», «Голенькая что ли?», «Кто фоткает-то?», «Этот изгиб нужно нарисовать в картине», «Великолепная, недосягаемая звезда!», «Как всегда подход к Инстаграму ваш поражает», «Вы идеальны», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

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