Образ в стиле первых леди: Навка умело сочетала мерцающую юбку с деловой блузой кипельно-белого цвета

Имидж-стилист Алсу Арна заметила, что сверкающий элемент гардероба, как у Татьяны Навки, она бы не рекомендовала девушкам с формами.

Татьяна Навка отметилась в свете в сверкающей юбке-карандаше по фигуре, сочетав ее с кипельно-белой деловой блузой. Образ отлично подчеркнул фигуру спортсменки и вызвал восхищение имидж-стилиста Алсу Арна.

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Модный эксперт заметила, что именно так одеваются первые леди, соединяя гламурные элементы гардероба с деловыми, упрощая их. Однако такая мерцающая юбка подойдет далеко не всем модницам.

«Образ Татьяны Навки сочетает в себе два стиля: гламур и деловой. Первые леди используют тот же прием, что и фигуристка. Яркую блестящую юбку она успокоила блузкой из деловой среды. Белая рубашка здесь подходит идеально. Такие блестящие юбки я рекомендую носить девушкам стройным и очень стройным, поскольку блестящие поверхности добавляют объема. И если девушка в размере 46 и больше — уже стоит задуматься, стоит ли демонстрировать свои округлые формы», — прокомментировала Алсу Арна образ чемпионки специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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