Стройнит и смотрится благородно: Дарья Пынзарь выбрала костюм на пуговицах в трендовую клетку

Дарья Пынзарь любит менять наряды как перчатки, нередко она ведет свои записи в Instagram буквально из магазина, демонстрируя свои обновки публике. А заодно делится с народом своим жизненным опытом.

Вот и на сей раз ведущая «Дома-2» канала «Ю» решила совместить приятное с полезным. Блондинка выбрала в магазине модный костюм с двубортным жакетом с металлическими пуговицами, юбкой в складку и ответила на вопросы подписчиков. Один из них попросил Дашу (маму двоих детей) рассказать, как она справляется с капризами наследников. На что Пынзарь ответила, что в их семье есть одна капризуля – это она сама.

Что касается наряда ведущей, то его принт – шотландскую клетку – недавно хвалила на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко. Ведущая Первого канала замечала, что она всегда выглядит благородно. И, если в рисунке более выражены вертикальные линии, то он к тому же стройнит.

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