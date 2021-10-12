Выходят из берегов: Саша Артемова из «Дома-2» показала, что бывает с грудью в маленьком лифе

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова после расставания с мужем Евгением Кузиным фактически одна воспитывает дочку.

Малышке в сентябре исполнилось два года. Минувшим летом Саша Артемова отдыхала с наследницей в Сочи на Красной Поляне, в отеле с шикарным бассейном.

Снимком, сделанным во время отпуска, Саша Артемова недавно поделилась в микроблоге. Вероятно, ее настигли воспоминания о том прекрасном времени, когда целыми днями можно было ходить в бикини и не вылезать из бассейна.

В кадре Саша Артемова предстала в воде, прижимающей к груди маленькую дочку.

На фото видна только верхняя часть бикини Александры. Но и этого вполне достаточно. Тугой лиф от бикини плотно обхватывает пышную грудь Саши Артемовой, отчего она начинает казаться еще больше и аппетитнее.

Подписчики Саши Артемовой сделали комплименты ее прелестным формам, отметив, что глядя на фото, у них создается ощущение, что лиф может и лопнуть. И тогда взору вполне может открыться невероятное и очень соблазнительное зрелище.

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