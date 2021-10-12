В рваных носках и с грязными коленками: как выглядит дочь Асмус и Харламова в реальности

Актриса решила продемонстрировать публике, что настоящее несколько отличается от того, что часто демонстрируют в Сети.

Недавно Кристина Асмус побывала вместе с дочкой на Шри-Ланке. Для звезды «Текста» это не было отдыхом – она прилетела на остров, чтобы сняться в фильме «Булки».

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А вот девочке, конечно, удалось хорошо провести время. Ее излюбленным местом оказался бассейн, возле которого экс-жена Гарика Харламова сделала много красивых кадров с наследницей.

Об этих фото артистка вспомнила, когда запечатлела свою дочь уже в домашней обстановке. Как и любой ребенок, Настя Харламова во время активных игр забывает обо всем, в том числе, ее мало заботит аккуратность и чистота. Судя по расслабленному виду малышки, дочь Асмус уже успела вволю навеселиться – ее коленки были измазаны, а носки порваны.

«Инстаграм и реальная жизнь», — подписала фотографии Кристина Асмус.

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