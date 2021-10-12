Воплощение роскоши: Навка облачилась в белоснежную шубу с пушистым лоснящимся мехом

А ее подруга Жасмин предпочла карамельный экземпляр.

У жительниц постсоветского пространства вряд ли скоро отобьется желание носить натуральный мех, да и холодные зимы способствуют этому. Вот и Татьяна Навка с певицей Жасмин не смогли отказать себе в дорогом удовольствии.

Фигуристка и певица облачились в пушистые меха, в которых выглядели роскошно. Татьяна Навка выбрала белоснежную шубу, а Жасмин – оттенка карамели.

Эффект шика усиливали торжественные укладки знаменитостей и сверкающие украшения. Отметим, что Жасмин 12 октября отпраздновала 44-летие. Она счастливая мама троих детей: двух сыновей Михаила и Мирона и дочки Маргариты.

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