«Иосиф одобрил?»: 53-летняя Валерия в кожаном мини-платье и на каблуках восхитила коллег

Певица очаровала Николая Баскова. Более того, она призналась, какие наряды нравятся ее мужу.

Валерия давно стала народной артисткой России. В ее копилке множество хитов и дуэтов. Также поклонники не перестают удивляться тому, что певица выглядит гораздо моложе своих лет. Она активно занимается спортом и не перестает экспериментировать с образами. В 53 года артистка без стеснения носит ботфорты и мини-юбки. Даже для прогулок с внучкой Селин она выбирает женственные луки.

А на днях Валерия приняла участие в шоу «Дуэты». По его правилам, исполнитель не знает, кто споет с ним, так как второй участник прячется за стеной. Для такого ответственного момента она выбрала броский наряд. Жена Иосифа Пригожина предстала на публике в кожаном мини-платье, колготках и туфлях на каблуке. Колготки также подчеркнули ее стройные ноги. В итоге она спела трек Stop с Александром Шоуа.

Артистка была приятно удивлена. А ведущие Сергей Лазарев и Николай Басков заметили, что песня заставила певицу вести себя игриво.

«Иосиф одобрил платье?» — спросил один из них. «Иосиф вообще любит короткие платья на мне», — заверила звезда. «Я его понимаю!» — отметил Басков.

Поклонники тоже были восхищены тем, как выглядит Валерия. Они осыпали ее комплиментами. «Божественная и обворожительная, просто огонь — пожар», «Вы крутая. Зажигалочка прямо», «Было очень круто! Эта песня очень подходит Вам обоим. Ну за Ваше платье и образ вообще сказать нечего, это просто», «Вы в прекрасной форме», «Александр супер! Было неожиданно вас услышать», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.