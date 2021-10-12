«Я отказываюсь от него»: дочь Павла и Аланы Мамаевых сделала громкое заявление

Дети известного футболиста Павла Мамаева и его бывшей жены Аланы оказались втянутыми в скандал.

Футболист Павел Мамаев и его жена Алана не смогли расстаться мирно. Спортсмен уже давно съехал от бывшей жены и детей и живет с новой пассией.

Избранница Павла Мамаева Надежда Санько оказалась хорошей знакомой Аланы.

Экс-супруга футболиста утверждает, что он напрочь забыл о детях и не стремится налаживать с ними общение.

Стоит отметить, что у Аланы двое детей – сын от предыдущего брака со спортсменом Александром Липовым, которого Мамаев воспитывал, как родного, и дочь от Павла Мамаева.

Малыши тяжело переживают расставание родителей. Судя по всему, они в курсе всего, что происходит, и Павел с Аланой не стремятся сглаживать углы ради детей. По словам Мамаевой, экс-супруг не демонстрирует желания общаться с наследниками.

Алана Мамаева рассказала о недавнем разговоре с дочкой, во время которого та заявила, что тоже не хочет видеться с папой.

«Алиса недавно такую фразу сказала: «Паша отказался от моего брата, а я отказываюсь от него», — написала в сторис микроблога Алана Мамаева.

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