«С такой красоткой-женой и Хюррем забыл»: Халит Эргенч нежно целовал беременную Бергюзар на вечеринке

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» вместе с возлюбленной Бергюзар Корель устроил пышное торжество в честь будущей малышки.

В самое ближайшее время Халит Эргенч и Бергюзар Корель станут родителями в третий раз. У пары подрастают два сына: Али и Хан. А теперь актриса из турецкого сериала «1001 ночь» готовится подарить мужу долгожданную дочку. Поговаривают, что пара уже выбрала имя для малышки. По слухам, дочку Халит и Бергюзар собираются назвать Лейлой.

Пара устроила пышное торжество в честь будущей малютки-дочки. На вечеринке Корель позировала в белоснежном платье из сжатой ткани в области живота и бедер. В таком наряде для будущих мамочек актриса чувствовала себя комфортно и уютно. В своем микроблоге Бергюзар поделилась свежим снимком с праздника. В кадре она предстала с мужем. Халит Эргенч нежно оглаживал заметно округлившийся животик Бергюзар, заботливо целуя жену.

«Султан Сулейман и его любимая хасеки», «С такой красоткой-женой и Хюррем забыл», «Идеальная пара», «Счастья им! Так и светятся любовью», «Шикарные», «Наш султан Сулейман просто обожает жену, так нежно оглаживает животик», «Материнство красит! Такая светлая», «Нежность зашкаливает», «Милые», — пишут фолловеры.

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