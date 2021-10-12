«Герои нужны всем»: Супермена в новом комиксе сделали бисексуалом

В свежем комиксе DC Супермен стал бисексуалом. 9 октября вышел новый выпуск супергеройской истории Superman: Son of Kal-El, в котором сын Кларка Кента и Лоис Лейн по имени Джон Кент исследует грани нетрадиционной любви.

«Я всегда говорил, что герои нужны всем, и каждый достоин видеть себя в своих героях. И я очень благодарен DC и Warner Bros., разделяющих эту идею, — цитирует автора Тома Тейлора издание The Hollywood Reporter. — Символ Супермена всегда олицетворял надежду, истину и справедливость. Сегодня этот символ олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом могущественном супергерое из комиксов».

Отметим, что сын оригинального Супермена перенял мантию отца, когда тот отошел от дел, и тоже влюбился в репортера — только в парня. В новом выпуске показаны их романтические отношения и даже поцелуй.

Кстати, подручный Бэтмена Робин в новом комиксе Batman: Urban legends тоже стал бисексуалом. Marvel тоже не отстают. У них сын Росомахи и еще ряд мутантов давно познали свои нетрадиционные наклонности.

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