Когда фигура идеальна: Навка в юбке-карандаше с зеркальной инкрустацией предстала в свете

Звезда появилась со своей подругой Жасмин, которая отмечает 12 октября день рождения.

12 октября певице Жасмин исполнилось 44 года. Ее подруга Татьяна Навка обнародовала в личном блоге в честь этого события фотографию со звездой.

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Фигуристка предстала в свете вместе с певицей, обе знаменитости выбрали блестящие наряды: Татьяна – юбку-карандаш, а Жасмин – платье на запах.

Юбка Татьяны подчеркнула достоинства ее фигуры – тонкую талию и изящество линий, а белая пышная блуза придала воздушности.

«Красивое время года — золотая осень, такая же прекрасная, как и ты, моя дорогая девочка, Жасмин. Золотая, теплая, яркая, непредсказуемая и невероятно притягательная! Ты для меня, как женщина-цветок, вечный цветок радости и жизнелюбия! Цвети, расти и озаряй все вокруг своим теплым светом! Как же я обожаю время проведенное с тобой: наши совместные походы по магазинам, веселые разговоры и отдых, время с детьми и подругами, то как мы дурачимся, отдыхаем, танцуем и веселимся! И это все мы делаем честно, искренне и от души!» — написала Татьяна Навка в личном блоге в адрес Жасмин.

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