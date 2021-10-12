«Моя королева»: мама Иры Пинчук обнажила стройные ножки, позируя в тунике на берегу моря

Родительница экс-участницы «Дома-2» вместе с дочкой и зятем отдыхает в Дубае.

Бывшие участники «Дома-2», молодые родители Ира Пинчук и Арай Чобанян накануне прилетели в Дубай, чтобы провести на берегу Персидского залива две незабываемые недели.

Вместе с собой пара взяла маленького сына Давида, которому нет еще и трех месяцев. Ну а чтобы за ним было кому присматривать, с семьей полетела и мама Иры Пинчук Инна.

В благодарность зять Инны Арай Чобанян устроил бабушке своего внука фотосессию — Инна позировала, Арай снимал красоту на камеру своего телефона, а Ира Пинчук записывала на видео этот процесс.

«У нас тут фотосессия вовсю. Арай, как всегда, в качестве фотографа. Мамуля моя красивая», — говорит за кадром Ира Пинчук.

Затем с берега моря они переместились на красивые камни. На них Инна, облаченная в полупрозрачную тунику, очень красиво присела, изогнувшись.

«Моя королева. Какая красота! — восхищалась за кадром Ира Пинчук. — У меня даже ни одной фотки еще нет».

Стоит отметить, что Инна — молодая бабушка, ей всего сорок один год. Ира Пинчук появилась на свет, когда ее маме было пятнадцать лет.

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