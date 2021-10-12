Кадры 18+: Бузова подразнила Галустяна натуральной грудью, скинув до пояса кожаный комбинезон

Ведущая поделилась с поклонниками видео с записи проекта «Звезды в Африке».

Ольга Бузова после ухода с проекта «Дом-2» вовсе не рассталась с карьерой ведущей. Сейчас артистка реализует себя на шоу «Звезды в Африке», составляя тандем с Михаилом Галустяном.

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В личном блоге звезда поделилась бэкстейджем с записи шоу, где она появляется перед своим соведущим в весьма сексуальном образе. Ольга Бузова скинула с плеч до талии кожаный комбинезон, обнажив бра в виде простой черной полоски ткани.

Из-за разницы в росте миниатюрная грудь блондинки оказалась практически на уровне глаз Михаила Галустяна. Пожалуй, зрелище для него было весьма занимательным.

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