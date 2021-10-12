«Ратмир подрос, стал забавный»: Шишкова впервые так откровенно заговорила о сыне Решетовой

Модель дала понять, что ее дочка Алиса прекрасно ладит с братиком. И вообще в их семье царит гармония и взаимопонимание.

Алена Шишкова в недавнем интервью впервые так откровенно заговорила о сыне рэпера Тимати. Модель дала понять, что ее дочь прекрасно ладит с малышом. Так, к примеру, с малюткой-братиком Ратмиром Алиса познакомилась практически сразу же. Их первая встреча состоялась по видеосвязи, а сейчас они уже вовсю играют вместе. Алиса ласково называет брата Ратик.

«Сейчас Ратмир подрос, стал забавный, они прекрасно ладят, Алиса скучает без него очень», — сообщила Алена в беседе с журналом «Грация».

Судя по всему, Шишкова не считает экс-возлюбленную рэпера Тимати своей соперницей. Кроме того, к сыну Анастасии Решетовой манекенщица относится прекрасно. Надо отметить, что и Алиса совсем не ревнует отца к братику. Наоборот, девочка опекает Ратмира как старшая сестра.

Алиса уже совсем взрослая, ведь в свои семь лет она получила от отца в подарок кольцо с бриллиантом. Внимательные подписчики сразу же выяснили, что ювелирное украшение вышло рэперу в копеечку. Мама Алисы назвала такой дорогой подарок инвестицией в будущее.

«Алисе рано носить такие подарки. Полюбовалась, поиграла, порадовалась и забыла. Придет время, она решит, как часто его носить и по каким случаям», — добавила Шишкова.

Кстати, можно искренне порадоваться и за маму Тимати — Симону Яковлевну, которой достается в два раза больше счастья, ведь она бабушка сразу двоих прекрасных детей.

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