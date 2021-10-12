Только для взрослых: Пынзарь в сексуальных шортиках похвасталась ядреной пятой точкой, красиво повиляв ей на камеру

Звезда призналась, что ее формы критикуют постоянно, поэтому она привыкла игнорировать чужие слова.

Дарья Пынзарь в последнее время заметно похудела, разделив армию своих фолловеров на два лагеря. Одним нравится стройность ведущей, другие критикуют ее за излишнюю хрупкость.

В личном блоге звезда «Дома-2» выложила пост, в котором как раз обнародовала один из негативных отзывов по поводу ее изменившейся внешности.

«Вы как-то изменились, когда похудели. Раньше красивее были», — написал Даше один из подписчиков.

Пынзарь ответила хейтеру кокетливым видео из архива, на котором продемонстрировала весьма аппетитную пятую точку, вихляя ей на камеру.

«Вам не угодишь! Вот когда была, как на этом кадре, все намекали, что я толстая. Теперь пишут, что ужасно худая. А мне все нравилось и тогда, и сейчас. В конце концов, главное — это внутренняя гармония», — написала также Дарья Пынзарь.

Ранее блондинка говорила, что давно не реагирует на критику – привыкла.

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