Чем занимается сейчас экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев и почему ушел из группы

Павел в настоящий момент пробует себя в различных творческих проектах.

Павел Артемьев стал знаменитым на телепроекте «Фабрика», после которой в 2002 году вошел в состав музыкального коллектива «Корни», выступая с ней вплоть до 2009 года. Почему артист ушел из группы и чем занимается сейчас, он рассказал на YouTube-шоу «Света вокруг света».

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На вопрос ведущей проекта Светланы Бондарчук, почему он ушел из группы, Павел Артемьев ответил: «Потому что сколько можно?» Певец посчитал, что восьми лет гастролей в поп-коллективе ему вполне достаточно и решил заняться сольной карьерой.

Решение созрело за полтора года до окончания контракта, о чем он честно рассказал продюсеру Игорю Матвиенко. Поэтому разошелся с коллективом и руководством Артемьев вполне полюбовно. Вместе с ним ушел из группы Александр Асташенок, который стал киноактером.

Павел Артемьев после выхода из «Корней» работал в кавер-коллективе, диджеем, потом основал коллектив 21GRAMM, который в скором времени сменил название на Artemiev.

В настоящее время Артемьев работает и в кино, и в театре, и в музыке. За его плечами такие картины, как «Доброволец» и «Интимные места».

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