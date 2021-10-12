Олег Цой предварительно признал свою вину: водитель Ксении Собчак в момент ДТП был трезв

Водитель, который вез светскую львицу Ксению Собчак в аэропорт с корпоратива, Олег Цой в момент ДТП был трезв. У него не нашли алкоголя в крови. Как, впрочем, и у других участников аварии. Все были полностью трезвы.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, Олег Цой, предварительно, признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием.

Напомним, что накануне суд арестовал его на два месяца. Между тем, экспертам предстоит выяснить, мог ли предполагаемый участник ДТП Олег Цой почувствовать себя плохо в момент аварии. Пока в официальных документах никакой информации на этот счет нет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что после ДТП Ксения Собчак пересела на другой автомобиль и быстро уехала в аэропорт. О том, что в ДТП погиб человек она узнала уже позже.

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