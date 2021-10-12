«Космически красивы!»: Климова в розовом свитшоте и бананах отметилась на детской площадке с дочкой

Екатерина Климова и Белла Месхи отлично провели время на качелях.

Екатерина Климова решила вспомнить детские эмоции от развлечения на аттракционах. В компании младшей дочери Беллы Месхи она появилась на детской площадке, где повисела вниз головой на турнике, полазила по воздушным лабиринтам и насладилась ощущением полета на качелях.

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Обе родственницы были несказанно счастливы! И мама, похоже, ничуть не меньше наследницы. Кадры с этой прогулки Екатерина Климова опубликовала в личном блоге.

«Космически красивы, как Юля Пересильд!» — подписала она их.

Отметим, что Екатерина и Белла примерили на прогулку нежные девичьи, но при этом динамичные образы. Климова облачилась в розовый свитшот и джинсы бананы, а ее дочка – трикотажный костюм в розовую, желтую и карамельную полоску.

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