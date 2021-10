Новая девушка экс-бойфренда Кайли Дженнер обвинила его в избиении

Американский рэпер Tyga попал в скандал с избиением собственной девушки. Около 3 часов ночи 11 октября подружка 31-летнего артиста по имени Камарин Суонсон заявилась домой к своему бойфренду. Однако эта встреча закончилась не жаркими постельными утехами, а побоями, следы которых девушка сейчас активно выставляет в соцсети.

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на источник, близкий к рэперу, блондинка заявилась к нему домой посреди ночи, хотя он просил ее не приезжать, и начала истошно кричать под дверью. Сам артист и его родственники подумали, что девушка находится в нетрезвом состоянии.

В конце концов Tyga вышел поговорить с дебоширкой, но крики продолжились. А после Камарин вызвала на место полицию, сообщила о побоях и зафиксировала травмы. Рэпер пока не арестован. На следующий день он сам явился в отдел полиции Лос-Анджелеса и рассказал свою версию произошедшего.

Девушка же через Instagram рассказала подписчикам, что приехала домой к артисту по его собственному приглашению. Она даже показала скриншот переписки, в которой он вызвал для нее машину. Камарин заявила, что собирается бороться за свою правду.

Издание пишет, что пара начала встречаться в начале 2021 года, но моменту этих событий успела расстаться. Пойдет ли артист под суд за избиение девушки, сейчас решает следствие.

Добавим, что настоящее имя рэпера Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. Его псевдоним означает Thank You God Always — «Спасибо богу всегда». Он был женат на модели, имеет сына. Ранее в прессе муссировался его скандальный трехлетний роман с телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер.

