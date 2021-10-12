«Вставала на колени, обнимала его одной рукой»: Сотникова раскрыла детали отношений с Паниным

Актриса Вера Сотникова в Instagram рассказала о своих чувствах к актеру Андрею Панину. Вместе они играли в спектакле «Гофман» во МХАТе.

«Я шла на Андрея со свечкой. Вставала на колени, обнимала его одной рукой, целовала, а в другой руке свечка была рядом с его волосами. Зрители кричали: «Огонь!» Небольшой шок, сбиваем пламя, доигрываем спектакль». Вера Сотникова

Как отметила Вера Сотникова, жена Андрея Панина Наталья Рогожкина отчитывала ее. Просила не сжечь ее мужа. При этом во время следующего действа Сотникова снова все забывала, находясь под впечатлением от игры актера. По словам Сотниковой, Панин обладал сумасшедшей харизмой. Она до сих пор любит его.

Напомним, что Андрей Панин умер восемь лет назад. Причиной смерти стал отек мозга, вызванный черепно-мозговой травмой.

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