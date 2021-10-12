«Благодаря ей я слыла состоятельной миллионершей»: Толкалина посетила могилу крестной в Греции

Как отметила актриса, ее родная душа уехала жить в Европу в восьмидесятых годах прошлого века.

Актриса Любовь Толкалина в Instagram рассказала, что ей удалось навестить могилу своей крестной матери. Погост находится в Греции. Женщину звали Василики Андроникиду. В Грецию крестная Толкалиной уехала еще в восьмидесятых годах прошлого века.

Как отметила Любовь Толкалина, она помнит посылки из Греции в Перестройку для нее и родственников. Там были сладости.

«Жвачки с вкладышами, которые тогда в школе были самой дорогой валютой. Их обменивали, выигрывали и даже покупали за деньги. И благодаря ей, я слыла состоятельной миллионершей. Все называли крестную Валентиной, и я так думала до вчерашнего дня. На плите написано Василики. Василики Андроникиду. Василиса значит. Премудрая и прекрасная». Любовь Толкалина

Напомним, что Любовь Толкалина сейчас встречается с британским композитором Саймоном Бассом. Она навещает любимого мужчину в Великобритании.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.