Умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин

Утром 12 октября Следственный комитет России сообщил о смерти Владимира Маркина, долгое время работавшего официальным представителем ведомства и комментировавшим самые громкие уголовные дела в стране. Он был первым руководителем управления взаимодействия со СМИ СК РФ и генерал-майором юстиции.

«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что работа Маркина способствовала укреплению доверия россиян к образу отечественного следователя и развеять стереотип о закрытости государственных органов.

Напомним, умерший занимал пост официального представителя российского следствия в 2007-2016 годах. Позже он ушел в руководство энергетической компании «РусГидро».

Мужчина умер, не дожив месяц до 65-летия. О причинах смерти не сообщается, известно только, что у него была продолжительная тяжелая болезнь.

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