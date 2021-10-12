«Разносят по интернету как горячие пирожки»: Шишкова посмеялась над слухами, что ее дочь живет с мамой Тимати

Модель призналась, что этот миф блуждает в желтой прессе уже лет семь.

Алена Шишкова в недавнем интервью поставила все точки над «i», в очередной раз попытавшись развеять слухи о том, что ее единственная дочь якобы живет не с ней, а вместе с мамой рэпера Тимати. В СМИ не раз писали, что Алису чаще можно увидеть в компании бабушки Симоны, но никак не рядом с собственной матерью. Якобы занятая Шишкова взвалила на экс-свекровь все заботы о малышке. Оказывается, все эти истории далеки от правды.

В беседе с журналистами Алена призналась, что этому мифу уже около семи лет. И на протяжении всего этого времени репортеры продолжают донимать их семью вопросами: С кем же на самом деле живет Алиса? Разумеется, Шишкова не намерена разлучаться с дочкой. Но также она не запрещает Симоне видеться с внучкой. Ведь она приходится Алисе родной бабушкой.

«Этому мифу уже 7 лет. Сколько мы его ни развеивали за все эти годы – бесполезно. Хейтеры пишут под моими фото дурные комментарии — это их жанр, а желтые СМИ это разносят по интернету как горячие пирожки», — отметила Алена Шишкова в беседе с журналом «Грация».

Все свободное время модель старается уделять ребенку. По словам Алены, воспитывая дочку каждый день она сталкивается с ее чрезмерной любознательностью.

«Алиса, как все дети, — почемучка. Каждый день выдает что-то непредсказуемое» — рассказывает Шишкова.

Алена не скрывает, что с юных лет старается прививать дочери любовь к прекрасному. В один из совместных отпусков с Тимати она поделилась видео, где Алиса с выражением читает стихотворение.

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