Пока малютка Левушка спит? Арзамасова в кокетливом платье бэби-долл полакомилась конфетками к чаю

Актриса из ситкома «Папины дочки» в такие редкие моменты уединения может позволить себе съесть что-то сладенькое.

Многие поклонники уже осыпали Лизу Арзамасову комплиментами, подметив, что с рождением сына Левушки актриса заметно похорошела. Роль мамы возлюбленной постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха очень подходит, материнство ее красит и делает по-настоящему счастливой. Да и сама Елизавета не скрывает, что мечтает запечатлеть в памяти все самые важные моменты. В редкие часы уединения, когда Левушка крепко спит в своей кроватке, его звездная мамочка может позволить себе полакомиться чем-то вкусненьким.

Так, в кокетливом хлопковом платьице бэби-долл Лиза уютно устроилась на широком подоконнике, подложив под спину мягкую подушку. Актриса полакомилась шоколадными конфетками, устроив себе ланч.

«Так! Не переживайте! Я все это не съем. Сейчас нельзя. Но хоть полюбоваться и попредвкушать. Вкус детства. Прибегала на репетиции спектаклей с полными карманами любимых шоколадных конфет. Мама строго определяла норму, которую можно съесть мне, так что я добавляла себе радости, угощая всех друзей», — отметила Лиза, попробовав шоколадные конфетки к чаю.

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