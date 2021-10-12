«Он один раз посмотрел Comedy Woman и сказал: «Ну такое»: Варнава – о Молочникове

Как отметила звезда, режиссеру не понравилась отведенная в шоу роль актрисы.

Актриса Екатерина Варнава в шоу «Скажи Гордеевой» вспомнила, как отреагировал ее бойфренд режиссер Александр Молочников, когда увидел ее в шоу Comedy Woman.

«Он один раз посмотрел Comedy Woman и сказал: «Ну такое». А я посмотрела все его спектакли и сказала, что это потрясающе. Потому что это правда потрясающе. Но я считаю, что Comedy Woman — это тоже круто». Екатерина Варнава

Как отметила Екатерина Варнава, Александру Молочникову не понравилась отведенная в шоу роль актрисы. «Он сказал: «Ты кричишь не своим голосом. Хриплым голосом птицы». Вот ему я такая не нравлюсь», — заметила Варнава.

Напомним, что Екатерина Варнава и Александр Молочников познакомились на шоу «Танцы со звездами». Пара вместе уже второй год.

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