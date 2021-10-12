«От Жени вам привет»: Ягудин рассказал о совместном обеде с Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram ответил на интересные вопросы своих пользователей. Некоторых из них снова заинтересовало, в каких он сейчас отношениях с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
«Общаетесь с Евгением Плющенко?» — спросил подписчик.
«Конечно. Вот только что пообедали вместе. От Жени вам привет», — заявил Алексей Ягудин и разместил снимок с человеком, который похож на Плющенко.
«Евгений Плющенко – секси?» — спросил еще один пользователь.
«Естественно», — заметил Алексея Ягудин и разместил фото, на котором Евгений Плющенко в костюме.
Напомним, что между двумя великими фигуристами не все гладко в отношениях. При случае они не забывают подкалывать друг друга в соцсетях.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.