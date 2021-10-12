«От Жени вам привет»: Ягудин рассказал о совместном обеде с Плющенко

Олимпийский чемпион при случае подкалывает коллегу, с которым у него напряженные отношения.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в сторис Instagram ответил на интересные вопросы своих пользователей. Некоторых из них снова заинтересовало, в каких он сейчас отношениях с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Общаетесь с Евгением Плющенко?» — спросил подписчик.

«Конечно. Вот только что пообедали вместе. От Жени вам привет», — заявил Алексей Ягудин и разместил снимок с человеком, который похож на Плющенко.

«Евгений Плющенко – секси?» — спросил еще один пользователь.

«Естественно», — заметил Алексея Ягудин и разместил фото, на котором Евгений Плющенко в костюме.

Напомним, что между двумя великими фигуристами не все гладко в отношениях. При случае они не забывают подкалывать друг друга в соцсетях.

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