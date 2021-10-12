«Фирменный завтрак от мамы Аллы?»: Пугачева подловила, как ее дочка Лиза на кухне ела овсянку с красной икрой

Дети певицы растут в обычной семейной обстановке. И по хозяйству маме с папой помогают, и простую кашу на завтрак едят.

Алла Пугачева старается растить своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу так, чтобы они не стали в будущем разбалованными подростками. К примеру, малыши во всем помогают маме и папе. Летом выращивают овощи в теплицах, зимой устраивают генеральную уборку в особняке. Кроме того, двойняшки просто обожают готовить. Гарри уже давно увлекся выпечкой. Примадонна просто не смогла устоять, услышав доносящийся с кухни аромат булочек с корицей, яблоками и морковкой. Пришлось Алле Борисовне позабыть о своей строгой диете и полакомиться ватрушками.

Вкусными завтраками балует своих малышей и сама Примадонна. Иногда певица отваривает для них сосиски с макаронами. Так, в своем Instagram шоумен Максим Галкин поделился свежими домашними кадрами с двойняшками. Алла Пугачева подловила, как ее дочка Лиза уплетала на кухне овсянку с бутербродом, но не с колбаской и сыром, а с маслицем и красной икрой.

«Овсянка и бутерброд с красной икрой?? Необычный завтрак», «Ммм! Какая вкуснятина», «Просто объедение», «Во! Деликатесы в ход пошли», «Фирменный завтрак от мамы Аллы? Овсянка и икра», «Лиза такое солнышко лучистое! Ну просто прелестная крошка», «Ну что за милашка, просто мамина принцесса», — пишут фолловеры.

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