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«Суперские у меня каникулы»: жена Меньщикова прикрылась полотенчиком и веничком в бане

Ангелина призналась, что без ума от бани.

«Суперские у меня каникулы»: жена Меньщикова прикрылась полотенчиком и веничком в бане
Степан Меньщиков с женой. Фото: instagram.com/angelinathailand/

Жена шоумена и бывшей звезды «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина в Instagram разместила снимок, на котором она находится в баньке. Ангелина на кадре полностью обнажена. Она лишь прикрылась полотенчиком и веничком. На голове у нее элегантная банная шапочка.

Ангелина Меньщикова
Ангелина Меньщикова. Фото: instagram.com/angelinathailand/

«Ох, как я люблю в баньке париться. Суперские у меня каникулы».

Ангелина Меньщикова

«Очень живописный кадр», — отметил в комментариях Степан Меньщиков. «С легким паром! Еще одна Волочкова», «С легким паром, Ангелина. Здоровья вам и не болеть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ангелина и Степан Меньщиковы – счастливые родители. У них подрастает общая дочь Степания.

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