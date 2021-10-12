«Суперские у меня каникулы»: жена Меньщикова прикрылась полотенчиком и веничком в бане

Ангелина призналась, что без ума от бани.

Жена шоумена и бывшей звезды «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина в Instagram разместила снимок, на котором она находится в баньке. Ангелина на кадре полностью обнажена. Она лишь прикрылась полотенчиком и веничком. На голове у нее элегантная банная шапочка.

«Ох, как я люблю в баньке париться. Суперские у меня каникулы». Ангелина Меньщикова

«Очень живописный кадр», — отметил в комментариях Степан Меньщиков. «С легким паром! Еще одна Волочкова», «С легким паром, Ангелина. Здоровья вам и не болеть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ангелина и Степан Меньщиковы – счастливые родители. У них подрастает общая дочь Степания.

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